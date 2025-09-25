Επαγγελματίες πίσω από την επίθεση με drones στη Δανία: «Κανένα στοιχείο ότι είναι της Ρωσίας»

Ο Υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, απάντησε πως «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή εισβολή με drones, που παρέλυσε τα αεροδρόμια της χώρας.

Στη συνέχεια της ενημέρωσης Τύπου, υπογράμμισε ότι οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών δείχνουν ότι πίσω από αυτές βρίσκεται ένας επαγγελματίας/-ες δράστης/-ες.

Ο υπουργός εκτίμησε επίσης πως το φαινόμενο, που παρατηρείται ανά την Ευρώπη και έχει θορυβήσει πολλές κυβερνήσεις, όπως της Πολωνίας, είναι συστηματικό και το περιγράφει ως υβριδική επίθεση.

«Επαγγελματίας» πίσω από τα drones

Ο κ. Πούλσεν δήλωσε συγκεκριμένα: «Δεν υπάρχει αμφιβολία, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έργο ενός επαγγελματία πράκτορα, όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα», λέει.

«Αυτό θα το όριζα ως υβριδική επίθεση που χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη drones».

Προσθέτει ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν την ικανότητα να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας σε αυτό το στάδιο.

Η Δανία στις συνομιλίες για το «τείχος κατά των drones»

Το μεγάλο ερώτημα για τη Δανία και άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν αντιμετωπίσει τις λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις από drones είναι πώς να αμυνθούν εναντίον τους.

Τα drones είναι σχετικά φθηνά στην εκτόξευση, αλλά έχουν αποδειχθεί ακριβά στην κατάρριψή τους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε τη δημιουργία ενός «τείχους κατά των drones» για την αντιμετώπιση ενός κύματος εισβολών που αποδίδονται στη Ρωσία.

Αυτό δεν είναι απολύτως σαφές, αλλά η έγκαιρη ανίχνευση των drones και στη συνέχεια η καταστροφή τους θεωρείται καθοριστική.

Η Δανία θα συμμετάσχει σε μια εξ αποστάσεως συνάντηση την Παρασκευή (26/9) με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή -κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της ΕΕ με τη Ρωσία- για να αξιολογήσει πώς θα προστατεύσει τα σύνορά της.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δημοκρατίες της Βαλτικής, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, μαζί με την Ουκρανία. Αν και η Ουκρανία δεν συμμετέχει στη συνάντηση, έχει την μεγαλύτερη εμπειρία στην κατάρριψη drones.

Πηγή: BBC