Τραμπ και Όρμπαν μίλησαν εφ' όλης της ύλης: «Θα σταματήσει το ρωσικό πετρέλαιο, αν το ζητήσω»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε για πληθώρα εθνικών θεμάτων, κατά το ΑΜΠΕ.

Ανάμεσά τους περισσότερο «τόπο» έπιασε η ενεργειακή ασφάλεια στην κεντρική Ευρώπη, ανάφερε αργά χθες, Τετάρτη (24/9), το βράδυ σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο.

Έπειτα από συνάντηση που είχε ο τελευταίος με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είπε ότι οι ενεργειακές προμήθειες της Ουγγαρίας δεν είναι εγγυημένες χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο και τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Τραμπ: «Ο Όρμπαν θα σταματήσει, αν του μιλήσω»

Προ ημερών πάντως, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος στον Όρμπαν ως «φίλο» του, εξέφρασε την πίστη πως ο Ούγγρος ηγέτης θα σταματήσει, παρά τα όσα λέει, να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Δεν του έχω μιλήσει ακόμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι άμα του μιλήσω, θα σταματήσει. Οπότε νομίζω αυτό ακριβώς θα κάνω», είπε συγκεκριμένα.