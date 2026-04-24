Επανεκκίνηση συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ το Σάββατο Γουίτκοφ και Κούσνερ για συνομιλίες με τον Αραγτσί

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να στείλει απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάντ σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ στο Πακιστάν θα διαπραγματευτεί ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ όπου θα μεταβούν το Σάββατο (25/5).

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα αναχωρήσουν ξανά για το Πακιστάν αύριο το πρωί για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες, απευθείας συνομιλίες με τη μεσολάβηση των Πακιστανών, οι οποίοι υπήρξαν απίστευτοι φίλοι και μεσολαβητές καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, με εκπροσώπους της ιρανικής αντιπροσωπείας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στο Fox News.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι δύο θα έχουν συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Οι Ιρανοί επικοινώνησαν, όπως τους ζήτησε ο πρόεδρος, και ζήτησαν αυτή την προσωπική συνομιλία», είπε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζουμε ότι θα είναι μια παραγωγική συζήτηση και πως θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις προς την επίτευξη συμφωνίας. Ο πρόεδρος θέλει πάντα να δίνει μια ευκαιρία στη διπλωματία. Είναι πάντα η πρώτη του επιλογή και είναι πρόθυμος να το κάνει και πάλι», προσέθεσε.

Συνομιλίες στο Πακιστάν: Σε επιφυλακή ο Τζέι Ντι Βανς

Αναφορικά με τον Τζει Ντι Βανς, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι θα βρίσκεται σε «ετοιμότητα», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ταξιδέψει στη χώρα αλλά θα παραμείνει «ενεργά εμπλεκόμενος».

«Αν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αφιερώσει τον χρόνο του σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλοι θα βρίσκονται σε ετοιμότητα να πετάξουν στο Πακιστάν, αν χρειαστεί. Αλλά πρώτα, ο Στιβ και ο Τζάρεντ θα πάνε εκεί για να ενημερώσουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και την υπόλοιπη ομάδα», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε πως «έχουμε σίγουρα δει κάποια πρόοδο από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες δύο ημέρες», γεγονός που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να λάβει «την απόφαση να στείλει τον Στιβ και τον Τζάρετ για να ακούσουν τους Ιρανούς».