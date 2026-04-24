Χέγκσεθ: «Το Ιράν έχει την ευκαιρία να επιλέξει σωστά - Ο ναυτικός αποκλεισμός αποκτά παγκόσμια διάσταση»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στο Πεντάγωνο ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, και μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «παράθυρο ευκαιρίας για το Ιράν» ενώ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν αποκτά παγκόσμια διάσταση.

Ο Υπουργός ξεκίνησε τη συνέντευξή του με τον γνωστό του τρόπο, μιλώντας για την στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και λέγοντας ότι έχει επιφέρει «σημαντικά στρατιωτικά αποτελέσματα» στο Ιράν. «Είναι μια τολμηρή και επικίνδυνη αποστολή», είπε για την αποστολή «Επική Οργή», αποκαλώντας την ένα «δώρο προς τον κόσμο».

Παράλληλα, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ανέφερε ότι: «Το Ιράν έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να επιλέξει σωστά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Επεσήμανε ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Ιράν και πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα διαρκέσει για όσο είναι απαραίτητο.

Σημείωσε ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση μόνο των ΗΠΑ, λέγοντας με νόημα ότι το να είσαι σύμμαχος είναι μια αμφίπλευρη υπόθεση.

«Η Ευρώπη και η Ασία έχουν επωφεληθεί από την αμερικανική προστασία για δεκαετίες, ο καιρός της εκμετάλλευσης τελείωσε», τόνισε, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει περισσότερη ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ απ’ ότι οι ΗΠΑ.

«Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά εκείνοι χρειάζονται τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς, και ίσως θα έπρεπε να αρχίσουν να μιλάνε λιγότερο και να διοργανώνουν λιγότερες φανταχτερές διασκέψεις στην Ευρώπη και να μπουν σε μια βάρκα. Αυτή είναι πολύ περισσότερο δική τους μάχη», είπε.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι «ο αποκλεισμός μας αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση. Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρόσθεσε πως μέχρι στιγμής το αμερικανικό Ναυτικό έχει αναγκάσει 34 πλοία να κάνουν αναστροφή. Παράλληλα προειδοποίησε ότι όποια απόπειρα το Ιράν να τοποθετήσει περισσότερες νάρκες θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.