Επεισόδια με χημικά στις διαδηλώσεις για τον πυροβολισμό της 37χρονης στη Μινεάπολη από την ICE

Επεισόδια ξέσπασαν σήμερα το πρωί στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο Ομοσπονδιακό Κτίριο Whipple, για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ την οποία πυροβόλησε και σκότωσε πράκτορας της αστυνομίας μετανάστευσης.

Διαβάστε ακόμα: Οργή στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από την ICE: Μητέρα και βραβευμένη ποιήτρια το θύμα

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς όπου σύμφωνα με τη Star Tribune της Μινεάπολης έγινε και χρήση χημικών.

Κλείνουν τα δημόσια σχολεία «λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια»

Τα δημόσια σχολεία της Μινεάπολης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα και αύριο «Λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τα σημερινά περιστατικά σε όλη την πόλη», σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνση Δημόσιων Σχολείων της Μινεάπολης (Minneapolis Public Schools).

Η ανακοίνωση για το κλείσιμο των σχολείων

«Από υπερβολική επιφύλαξη, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τα σημερινά περιστατικά σε όλη την πόλη. Όλα τα προγράμματα, οι δραστηριότητες, τα αθλητικά γεγονότα και τα μαθήματα Κοινοτικής Εκπαίδευσης που διοργανώνονται από τα MPS, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα ακυρωθούν. Η περιφέρεια δεν θα μεταβεί σε τηλεκπαίδευση, καθώς αυτή επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.»

Αναμένονται δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο

Επιπλέον, σύμφωνα με το SkyNews αναμένονται δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο στις 6 το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί τη στάση της, υπερασπιζόμενη τον πράκτορα της ICE που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ.