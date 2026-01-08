Οργή στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από την ICE: Μητέρα και βραβευμένη ποιήτρια το θύμα

Η οργή για τον θανάσιμο τραυματισμό 37χρονης γυναίκας από την ICE ξεχειλίζει στη Μινεάπολη με νέες διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται σήμερα Πέμπτη 8/1, μετά τους χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν χθες στο σημείο όπου σκοτώθηκε η γυναίκα με κεριά για να της αποτίσουν φόρο τιμής, αλλά και να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία της.

Θύμα του πυροβολισμού από τον αξιωματικό αστυνομίας μετανάστευσης την ώρα που φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια επιχείρησης είναι η Ρενέ Γκουντ, μια παθιασμένη συγγραφέας, περήφανη μητέρα και ερασιτέχνης κιθαρίστρια.

Ποιο ήταν θύμα των πυρών της ICE

Η Γκουντ ήταν μητέρα τριών παιδιών και λάτρης του κινηματογράφου.

Σπούδασε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ και το 2020 τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αμερικανών Ποιητών για προπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με διαδικτυακά αρχεία που επικαλείται η Washington Post.

«Είχε μια καλή ζωή, αλλά και μια δύσκολη ζωή», δήλωσε ο πατέρας της, Τιμ Γκάνγκερ. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος».

Είχε μία κόρη 15 ετών και δύο γιους, ηλικίας 12 και 6 ετών.

Ήταν πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανάρτηση της γερουσιαστού Τίνα Σμιθ, αν και οι ομοσπονδιακές αρχές δεν επιβεβαίωσαν επίσημα την υπηκοότητά της ούτε έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομά της. Η Σμιθ καταδίκασε τη δολοφονία και κάλεσε την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να αποχωρήσει άμεσα από τη Μινεσότα, ενώ η Γκουντ δεν φαίνεται να ήταν ο στόχος της επιχείρησης.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Old Dominion τον Δεκέμβριο του 2020 με πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα του πώς ο φόβος και η βία έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καταγόταν από το Κολοράντο Σπρινγκς και στο παρελθόν είχε συμπαρουσιάσει ένα podcast με τον τότε σύζυγό της, τον κωμικό Τιμ Μακλιν, ο οποίος πέθανε το 2023. Μαζί είχαν έναν γιο έξι ετών.

Σε λογαριασμό της στο Instagram περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο και μητέρα, κακή κιθαρίστρια από το Κολοράντο, που ζει στη Μινεάπολη».

Σύμφωνα με το βιογραφικό της, όταν δεν έγραφε ή δεν διάβαζε, περνούσε χρόνο με τα παιδιά της βλέποντας ταινίες και δημιουργώντας τέχνη.

Who was Renee Nicole Good, the woman killed by ICE? https://t.co/GBsw21R9Rc — BBC News (World) (@BBCWorld) January 8, 2026

Η εκδοχή των Αρχών και τα βίντεο που δείχνουν άλλα

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι ο αξιωματικός πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, ισχυριζόμενη ότι η Γκουντ επιχείρησε να τον παρασύρει με το όχημά της. Ωστόσο, βιντεοληπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό και δείχνει τον αξιωματικό να πυροβολεί προς το παράθυρο του οδηγού καθώς το όχημα απομακρύνεται.

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια μιας επιχείρησης «ταραξίες άρχισαν να εμποδίζουν τα μέλη» της ICE, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του.

Μία από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τα μέλη των δυνάμεων της τάξης μας με στόχο να τα σκοτώσει – μια πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας» πρόσθετε η ανακοίνωση.

«Ένα μέλος της ICE, φοβούμενο για τη ζωή του και για τη ζωή των συναδέλφων του αλλά και για την ασφάλεια του κοινού πυροβόλησε ευρισκόμενος σε κατάσταση νόμιμης άμυνας» τόνισε.

Ωστόσο, σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων λέει πως έχει επαληθεύσει, βλέπει κανείς αστυνομικούς να κατευθύνονται προς όχημα τύπου SUV σε χιονισμένο δρόμο.

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός. Άλλος αστυνομικός, μπροστά στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες φωνάζουν «δολοφόνοι!».

Ο πράκτορας της ICE αποχώρησε σαν να μην συνέβη τίποτα

Με χαλαρό βηματισμό, κοιτάζοντας το κινητό του τηλέφωνο ο αξιωματικός της ICE απομακρύνεται από το όχημα της 37χρονης που μόλις πυροβόλησε απόλυτα ψύχραιμος.

Έπειτα, διακρίνεται να δίνει οδηγίες στους συναδέλφους του, ενώ την ώρα που περπατά ακούγεται να του φωνάζουν «ντροπή σου!».

This is the despicable ICE agent that murdered Renee Nicole Good in Minneapolis today walking away from the scene of the crime.



You know, the same guy that Trump claimed was recovering in the hospital after being violently assaulted.



MAGA lies as easily as they breath. pic.twitter.com/qgjBqoSI9J — usurp tha chef (@usurpthachef) January 8, 2026