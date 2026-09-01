Επελαύνει η ακροδεξιά στην Ιταλία: Το νεοσυσταθέν κόμμα Futuro Nazionale είναι 4ο στις δημοσκοπήσεις

Το ακροδεξιό κόμμα στην Ιταλία υπό τον απόστρατο στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι προσπέρασε στην πρόθεση ψήφου το συγκυβερνών Forza Italia, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και έγινε έτσι η τέταρτη δημοφιλέστερη πολιτική δύναμη στη χώρα μόλις επτά μήνες μετά τη σύστασή του.

Το Εθνικό Μέλλον (Futuro Nazionale) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο μετά την αποχώρηση του Βανάτσι από το συγκυβερνών κόμμα της Λέγκας. Ο Βανάτσι ίδρυσε ένα κόμμα που επικεντρώνεται στη δριμεία αντίθεση προς τη μαζική μετανάστευση και στην υπεράσπιση των παραδοσιακών αξιών, όπως το ίδιο τις χαρακτηρίζει.

Η δημοτικότητα του Βανάτσι έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει εκείνη της Λέγκας, που στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση από την εταιρεία SWG ανερχόταν σε 5,7%, και το κίνημά του τώρα προηγείται και του Forza Italia.

Το Forza Italia, το κόμμα που ίδρυσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στον συνασπισμό της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, φέρεται να συγκεντρώνει το 7,1% των ψήφων έναντι 7,5% του Εθνικού Μέλλοντος.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν ουσιαστικά εκείνα μιας άλλης από την εταιρεία BiDiMedia που δημοσιοποιήθηκαν στο τέλος Αυγούστου.

Η σταθερή άνοδος του Βανάτσι συνιστά πρόκληση για τη Μελόνι καθώς το νέο κόμμα αποσπά στήριξη από την κυβερνώσα συμμαχία της ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τον επόμενο χρόνο.

Ο συνασπισμός της Μελόνι ακολουθεί με μικρή διαφορά το κεντροαριστερό μπλοκ υπό το Δημοκρατικό Κόμμα.

Το κόμμα της, Αδέλφια της Ιταλίας, παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική δύναμη στη χώρα με το 26,8% των Ιταλών να το υποστηρίζει παρότι το ποσοστό αποδοχής του έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες.

Παραμένει ασαφές αν το Εθνικό Μέλλον τελικά θα συμμετάσχει στον συνασπισμό της Μελόνι, μια επιλογή που μέχρι στιγμής συγκεντρώνει χλιαρές αντιδράσεις από τους ηγέτες της συμμαχίας της ακροδεξιάς.