«Έπεσε» το ChatGPT: Εξοργισμένοι οι χρήστες του AI παγκοσμίως

Στην Ελλάδα, έχουν γίνει 523 αναφορές για το ChatGPT. Ανενεργό το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Το ChatGPT
Το ChatGPT | Shutterstock
«Έπεσε» το πρωί της Τετάρτης (3/9) το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, ChatGPT, με τους χρήστες σε παγκόσμια βάση να έχουν εξοργιστεί, καθώς συνιστά ένα μέσο που προσφέρει αρκετές διευκολύνσεις.

Χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα και στο Down Detector έχουν γίνει, μέχρι τις 10:25 το πρωί της Τετάρτης, 523 αναφορές για προβλήματα στο ChatGPT με την εταιρεία να μην διευκρινίζει πότε θα αντικατασταθεί το πρόβλημα.

Μάλιστα, η OpenAI ανακοίνωσε πως «αναζητά τη ρίζα του προβλήματος στο ChatGPT, με αρκετούς χρήστες να διαμαρτύρονται για το πρόβλημα στο πολύ χρήσιμο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης.

