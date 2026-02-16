Έπεσε το X: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του X (πρώην Twitter) σε παγκόσμια κλίμακα από το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου.
Οι αναφορές ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δεν λειτουργεί σωστά είναι πολλές και η πρόσβαση δείχνει αδύνατη τόσο σε Ελλάδα όσο και σε ΗΠΑ.
Διαβάστε ακόμα: Σε μετωπική σύγκρουση Μασκ – Γαλλία για την έρευνα στο Χ
Σε όσους χρήστες προσπαθούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους βγαίνει μήνυμα σφάλματος που τους ενημερώνει πως «κάτι πάει στραβά, παρακαλώ επαναλάβετε τη φόρτωση».
- «Είμαι ανοιχτός για διάλογο με τις ελληνικές αρχές»: Ο συλλέκτης των φωτογραφιών της Καισαριανής μιλάει στο Reader
- Ποια ήταν η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή στο Σύνταγμα – Δημιουργός της σειράς «Tehran»
- Εισαγγελική πρόταση για ενοχή πατέρα Αντωνίου: «Κεντρικό πρόσωπο της Κιβωτού - Τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε»
- «Ferto» με χαρές, συγκινήσεις και προχθεσινά βίντεο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.