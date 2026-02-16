Έπεσε το X: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του X (πρώην Twitter) σε παγκόσμια κλίμακα από το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου.

Οι αναφορές ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δεν λειτουργεί σωστά είναι πολλές και η πρόσβαση δείχνει αδύνατη τόσο σε Ελλάδα όσο και σε ΗΠΑ.

Προβλήματα στο X | downdetector.gr

Σε όσους χρήστες προσπαθούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους βγαίνει μήνυμα σφάλματος που τους ενημερώνει πως «κάτι πάει στραβά, παρακαλώ επαναλάβετε τη φόρτωση».