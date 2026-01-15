Επέστρεψε στη Γη η κάψουλα της SpaceX με τους 4 αστροναύτες - LIVE εικόνα

Στη Γη επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης η κάψουλα της SpaceX, μεταφέροντας με ασφάλεια τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Το διαστημόπλοιο, το οποίο είχε μισθώσει η NASA, πραγματοποίησε επιτυχημένη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, με τα αλεξίπτωτα να ανοίγουν κανονικά.
Η επιστροφή των αστροναυτών κρίθηκε επείγουσα, καθώς προέκυψε σοβαρό ιατρικό ζήτημα άγνωστης αιτίας που επηρέαζε έναν από τα μέλη του πληρώματος, καθιστώντας αναγκαία την άμεση αποχώρησή τους από τον ISS.
- Η άγρια δολοφονία της Ρόζας Λούξεμπουργκ που χαρακτηρίστηκε «κοσμοϊστορικό» γεγονός
- Ελεονώρα Μελέτη: «Έχω υποστεί κακοποίηση, ήμουν απλά τυχερή» - Κατάθεση ψυχής στην Ευρωβουλή
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
- Survivor: Διπλή αποχώρηση και η «βόμβα» Λιανού που ανατρέπει τα δεδομένα και μπορεί να «κάψει» παίκτη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.