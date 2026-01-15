Μενού

Επέστρεψε στη Γη η κάψουλα της SpaceX με τους 4 αστροναύτες - LIVE εικόνα

Επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης (15/01) στη Γη η κάψουλα της SpaceX Crew Dragon Endeavour με τους τέσσερις αστροναύτες του ISS.

κάψουλα-SpaceX
Kάψουλα της SpaceX με τους 4 αστροναύτες του ISS | youtube.com/NASASpaceflight
Στη Γη επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης η κάψουλα της SpaceX, μεταφέροντας με ασφάλεια τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Το διαστημόπλοιο, το οποίο είχε μισθώσει η NASA, πραγματοποίησε επιτυχημένη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, με τα αλεξίπτωτα να ανοίγουν κανονικά.

Η επιστροφή των αστροναυτών κρίθηκε επείγουσα, καθώς προέκυψε σοβαρό ιατρικό ζήτημα άγνωστης αιτίας που επηρέαζε έναν από τα μέλη του πληρώματος, καθιστώντας αναγκαία την άμεση αποχώρησή τους από τον ISS.

 

