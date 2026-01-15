Επέστρεψε στη Γη η κάψουλα της SpaceX με τους 4 αστροναύτες - LIVE εικόνα

Στη Γη επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης η κάψουλα της SpaceX, μεταφέροντας με ασφάλεια τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Το διαστημόπλοιο, το οποίο είχε μισθώσει η NASA, πραγματοποίησε επιτυχημένη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, με τα αλεξίπτωτα να ανοίγουν κανονικά.

Η επιστροφή των αστροναυτών κρίθηκε επείγουσα, καθώς προέκυψε σοβαρό ιατρικό ζήτημα άγνωστης αιτίας που επηρέαζε έναν από τα μέλη του πληρώματος, καθιστώντας αναγκαία την άμεση αποχώρησή τους από τον ISS.

The departure of our @SpaceX Crew-11 mission from the @Space_Station is targeted for Wednesday, Jan. 14, at 5:05pm ET (2205 UTC). How to watch: https://t.co/2ZKM9HTSPn pic.twitter.com/YX78Zzuf8Z — NASA (@NASA) January 14, 2026