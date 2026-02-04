Έπιασαν τόπο οι διαδηλώσεις: Οι γυναίκες στο Ιράν μπορούν επίσημα να οδηγούν μοτοσυκλέτα

Μια νίκη για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν σημειώθηκε, αφού πλέον μπορούν επίσημα να λάβουν άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας, βάζοντας τέλος στη νομική ασάφεια γύρω από τα συγκεκριμένο ζήτημα, μετά την αιματηρές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος τον περασμένο μήνα.

Ο νόμος προηγουμένως δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν μοτοσυκλέτες και σκούτερ, αλλά στην πράξη οι αρχές αρνούνταν να εκδίδουν άδειες κυκλοφορίες. Μάλιστα λόγω της νομικής γκρίζας ζώνης, οι γυναίκες θεωρούνται νομικά υπεύθυνες για ατυχήματα ακόμη και όταν είναι θύματα.

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Άρεφ, υπέγραψε χθες, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου ψήφισμα με στόχο την αποσαφήνιση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ιράν στα τέλη Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Ilna της χώρας.

Στο πλαίσιο του ψηφίσματος η τροχαία υποχρεούται να «παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε γυναίκες υποψήφιες, να οργανώνει εξετάσεις υπό την άμεση επίβλεψη της αστυνομίας και να εκδίδει άδειες οδήγησης μοτοσικλέτας σε γυναίκες», αναφέρει το ίδιο μέσο.

Η αλλαγή έρχεται μετά από ένα κύμα διαμαρτυριών σε όλο το Ιράν που αρχικά πυροδοτήθηκαν από οικονομικά ζητήματα, αλλά τον περασμένο μήνα εξελίχθηκαν σε πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η Τεχεράνη έχει παραδεχτεί ότι περισσότεροι από 3.000 θάνατοι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών, επιμένοντας ότι οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και περαστικοί.

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν υψηλότερο αριθμό νεκρών και λένε ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι ακόμη πολύ υψηλότερος, ίσα με δεκάδες χιλιάδες.

Από την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979, οι γυναίκες είναι αντιμέτωπες με σοβαρούς περιορισμούς στα δικαιώματά τους, με τους ενδυματολογικούς κώδικες να αποτελούν πρόκληση για όσες οδηγούν μοτοσικλέτες.

Οι γυναίκες υποχρεούνται να καλύπτουν τα μαλλιά τους με μαντίλα δημόσια και να φορούν σεμνά, φαρδιά ρούχα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια πολλές έχουν αψηφήσει αυτούς τους κανόνες, με τον αριθμό των γυναικών σε μοτοσικλέτες να αυξάνεται απότομα τους τελευταίους μήνες.

Αυτή το φαινόμενο εξαπλώθηκε ταχύτερα μετά τον θάνατο, το 2022, ενώ ήταν υπό κράτηση, της Mahsa Amini, μιας νεαρής Ιρανής που συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα. Ο θάνατός της πυροδότησε διαμαρτυρίες σε όλο το Ιράν από γυναίκες που απαιτούσαν μεγαλύτερες ελευθερίες.