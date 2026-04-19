Επιβάτης κρουαζιέρας μοιράζεται την πιο απλή συμβουλή για να γλιτώσεις πολλά λεφτά

Επιβάτες κρουαζιέρων μοιράζονται ένα κάπως «υπερβολικό» αλλά πολύ χρήσιμο tip που ορκίζονται ότι τους γλιτώνει από απρόβλεπτα έξοδα στις διακοπές.

Μάλιστα, έρευνα των Cruise Trade News και Mail Metro Media έδειξε ότι το 52% όσων δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ με κρουαζιέρα καθυστερούν να κλείσουν λόγω κόστους, ενώ το 34% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι πλέον δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα τέτοιο ταξίδι.

Από πακέτα ποτών και WiFi μέχρι ειδικά εστιατόρια και εκδρομές στη στεριά, το κόστος μιας κρουαζιέρας μπορεί να εκτοξευθεί πολύ γρήγορα.

Όμως υπάρχει κάτι στο οποίο δεν θέλει κανείς να βρεθεί απροετοίμαστος στο εξωτερικό: οι ιατρικές υπηρεσίες.

Xρήστες των social media έχουν βρει και έναν ακόμη τρόπο για να μειώνουν τα έξοδα και να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Σε συζήτηση στο Reddit, ένας μελλοντικός επιβάτης κρουαζιέρας ρώτησε: «Ποιο tip για κρουαζιέρα θα θέλατε να γνωρίζετε νωρίτερα;»

Η πιο δημοφιλής απάντηση ήταν να έχει κανείς μαζί του «όσα περισσότερα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα γίνεται».

«Πάρτε μαζί σας από παυσίπονα και επιθέματα μέχρι σιρόπια για τον βήχα, κρέμες, αντηλιακό, ενυδατικές και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε από φαρμακείο», ανέφερε χρήστης, προσθέτοντας πως «αν χρειαστούν πάνω στο πλοίο, είναι πανάκριβα».

Άλλος χρήστης σημείωσε ότι ακόμη και βασικά είδη, όπως σερβιέτες και ταμπόν, δεν είναι εύκολο να βρεθούν σε κρουαζιέρες, οπότε καλό είναι να τα έχει κανείς μαζί του.

«Η μικρή μου “φαρμακαποθήκη” στην καμπίνα ήταν υπερβολική, αλλά καλύτερα να τα έχω παρά να μου λείψουν», σχολίασε άλλος ταξιδιώτης.

Κάποιος μάλιστα περιέγραψε ότι σε πρώτο του ταξίδι έχασε νύχι στο πόδι στην πισίνα και κατέληξε στο ιατρείο του πλοίου, όπου η φροντίδα κόστισε σχεδόν 300 δολάρια.

«Την επόμενη φορά θα έχω οπωσδήποτε ένα βασικό φαρμακείο μαζί μου», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλος επιβάτης πρόσθεσε ότι η δική του «έκτακτη προμήθεια» τον έσωσε όταν κόλλησε γρίπη τις τελευταίες μέρες του ταξιδιού.

Τέλος, ένας ταξιδιώτης πρότεινε ότι αν κάποιος ξεμείνει από κάτι, μπορεί απλά να το ζητήσει σε ομάδες επιβατών στα social media, όπου συχνά υπάρχουν έμπειροι ταξιδιώτες που βοηθούν.

«Όσο περισσότερο ξέρεις, τόσο καλύτερα προετοιμάζεσαι», ήταν το γενικό συμπέρασμα.