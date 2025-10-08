Επιβάτης πνίγηκε και πέθανε στην πτήση: Του σέρβιραν κρέας ενώ ήταν χορτοφάγος

Από ασφυξία πέθανε εν πτήσει ένας επιβάτης αεροπλάνου ο οποίος πνίγηκε αφού, όπως κατήγγειλε η οικογένειά του, του σέρβιραν κρέας ενώ ο ίδιος διατηρούσε χορτοφαγική διατροφή (vegetarian).

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η οικογένειά του, οι αεροσυνοδοί φέρεται να του είπαν να φάει «γύρω από» το κρέας που του σερβίρουν κατά λάθος ως μέρος του γεύματος του κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο καρδιολόγος Asoka Jayaweera, 85 ετών, ταξίδευε με την Qatar Airways από το Λος Άντζελες στη Σρι Λάνκα όταν, σύμφωνα με ισχυρισμούς, του αρνήθηκαν το χορτοφαγικό γεύμα που είχε παραγγείλει.

Πώς πέθανε ο επιβάτης στην πτήση

Σύμφωνα με την οικογένειά του, πέθανε αργότερα αφού πνίγηκε από ένα κομμάτι φαγητού ενώ προσπαθούσε να «φάει γύρω από» το κρέας που του σερβίρουν αντί για αυτό που είχε παραγγείλει.

Ο πιλότος δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση για να μεταφέρει τον επιβάτη σε γιατρό, επειδή το αεροπλάνο «πετούσε πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο/Ωκεανό», σύμφωνα με μια νέα αγωγή για αδικαιολόγητο θάνατο που έλαβε η εφημερίδα The Independent.

Ωστόσο, ο γιος του Jayaweera, Surya, ισχυρίζεται ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στην πραγματικότητα πάνω από το Midwest εκείνη τη στιγμή και θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει πορεία.

Όταν η πτήση τελικά προσγειώθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ο Jayaweera, ένας «αυστηρός χορτοφάγος», ήταν αναίσθητος για περίπου τρεισήμισι ώρες, σύμφωνα με την καταγγελία. Αναφέρει ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Στις 23 Ιουνίου 2023, ο κ. Jayaweera έκλεισε την πτήση του για το Κολόμπο και, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε πρόσφατα ο Surya, λίγες μέρες αργότερα, στις 3 Αυγούστου, πέθανε τραγικά από ασφυξία.

Με πληροφορίες από Daily Mail, Independent