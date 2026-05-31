Επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο - Τραυματίστηκαν 13 μέλη προσωπικού νοσοκομείου

Στους 13 ανέρχονται οι τραυματίες, μέλη του προσωπικού νοσοκομείου της Τύρου, μετά από ισραηλινό πλήγμα σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ κλιμακώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο με αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του νοσοκομείου Hiram στην Τύρο, τραυματίζοντας 13 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου και προκαλώντας σημαντικές ζημιές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου που καλεί «την διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος στην κλιμάκωση και στην επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων».

