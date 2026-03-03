Επιφυλακή στην Κύπρο: Κλειστά σχολεία και C‑130 στην Πάφο μετά την επίθεση

Η προχθεσινή επίθεση μη επανδρωμένου αεροχήματος τύπου shahed εντός των Βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι έχει θέσει την Κύπρο σε ένα αυστηρό πλαίσιο επιφυλακής, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη. Παρά την ένταση, η κυπριακή κυβέρνηση επιμένει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί στόχο και δεν εμπλέκεται σε καμία στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Δένδιας στο νησί την κρίσιμη περίοδο

Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια στιγμή όπου η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή βρίσκονται στο επίκεντρο, μετά το περιστατικό στις Βάσεις.

Οι σημερινές εξελίξεις: Το νησί σε εγρήγορση

Η κύπρος συνεχίζει σήμερα σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι αρχές παρακολουθούν στενά τις συνέπειες της προχθεσινής επίθεσης με drone στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι. Π

αρά την ένταση των των τελευταίων ωρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για τη Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ τα μέτρα που λαμβάνονται είναι καθαρά προληπτικά.

Στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» παραμένει σταθμευμένο ένα c-130, το οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη στα ελληνικά μαχητικά F-16 που βρίσκονται στο νησί.

Η παρουσία του ενισχύει το επιχειρησιακό πλαίσιο της ημέρας, χωρίς ωστόσο να συνδέεται με άμεση απειλή.

Παρά τις αναφορές πολιτών γαι εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό στην περιοχή. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά μ΄/εχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι ανησυχητικό.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, παραμένουν σήμερα κλειστα τα σχολεία σε Ακρωτήρι, Ασώματο, Επισκοπή και Τραχώνι. Το μέτρο αφορά μαθητές, εκπαιδευτικούς και όλο το προσωπικό με στόχο την διασφάλιση της ασφάλειας των κοινοτήτων που βρίσκονται πλησιέστερα στις Βρετανικές Βάσεις.