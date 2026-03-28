Επιχείρηση «Ασπίδες»: Καμπανάκι για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» για την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση για ενδεχόμενο επιθέσεων σε εμπορικά πλοία μετά την επίθεση των Χούθι με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Αναλυτικότερα, η επιχείρηση «Ασπίδες» αναφέρει ότι μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου 2025, οι δυνάμεις των Χούθι έπαψαν όλες τις εχθρικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ καθώς και τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η τελευταία επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, ενώ το πιο πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, συνεχίζει η ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ πραγματοποιούν αεροπορικές επιχειρήσεις σε ιρανικό έδαφος.

Η απάντηση του Ιράν, τονίζεται στην ανακοίνωση, αγγίζει όλες τις χώρες του Αραβικού Κόλπου ενώ επισημαίνει ότι έχουν μπει στο στόχαστρο τόσο η Τουρκία όσο και η Κύπρος. Σήμερα, 28 Μαρτίου, αναφέρει η ανακοίνωση, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

«Φαίνεται», αναφέρει η επιχείρηση «Ασπίδες», ότι «έφτασε η ώρα για την εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση. Οι πύραυλοι κατά του Ισραήλ σηματοδοτούν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που ταξιδεύουν στην Ερυθρά Θάλασσα και ανατολικά του Κόλπου του 'Αντεν».

Η επιχείρηση «Ασπίδες» προειδοποιεί όλα τα πλοία που βρίσκονται σε αυτή την ευρύτερη περιοχή «να κινούνται με προσοχή». Για τις στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι, η επιχείρηση «Ασπίδες» υπογραμμίζει ότι παραμένουν σημαντικές.

Στις συστάσεις της, η επιχείρηση «Ασπίδες» επισημαίνει ότι τα εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του 'Αντεν τουλάχιστον «έως ότου μειωθούν τα επίπεδα απειλής».

Για τα υπόλοιπα πλοία, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνιστά να συνεχίσουν να στέλνουν τα αιτήματά τους για υποστήριξη στο Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ινδικού Ωκεανού (MSCIO).

«Λόγω του αυξημένου επιπέδου απειλής, τα μέτρα προστασίας για τα πλοία που υποστηρίζονται από την επιχείρηση έχουν ενισχυθεί» υπογραμμίζει η επιχείρηση «Ασπίδες».

Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχουν αυξηθεί οι στρατιωτικοί πόροι της επιχείρησης «Ασπίδες» απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής «για όσα πλοία ζητήσουν στενή προστασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, οι συστάσεις της επιχείρησης «Ασπίδες» προς τη ναυτιλιακή κοινότητα είναι οι ακόλουθες:

Αποφυγή εισόδου στα χωρικά ύδατα της Υεμένης.

Όποτε είναι εφικτό, η πλεύση να γίνεται πιο κοντά στις ακτές της Αφρικής για να μειωθεί η πιθανή έκθεση σε απειλές.

Διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας με το MSCIO και το UKMTO και αυστηρή τήρηση των επίσημων οδηγιών, των πρωτοκόλλων αξιολόγησης κινδύνου και των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης.

Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ του πλοίου, της ιδιοκτησίας του ή του φορτίου του και χωρών ενδιαφέροντος.