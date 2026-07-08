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Επίκινδυνη κλιμάκωση: Σφοδρά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον στόχων στο Ιράν

Η CENTCOM εξαπέλυσε ισχυρά στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

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Μαχητικό των ΗΠΑ απογειώνεται από αεροπλανοφόρο | AP Photo
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    Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη «ισχυρά πλήγματα» εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τις «ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων» στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

    Οι «ιρανικές επιθέσεις» εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν «αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε η CENTCOM, τονίζοντας πως θα «επιβάλει» στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει «υψηλά κόστη» για αυτές.

    Οι ραγδαίες εξελίξεις προκάλεσαν άνοδο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να αυξάνεται κατά 3% και το αμερικανικό αργό κατά 6%.

    Νωρίτερα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, ακυρώνοντας προηγούμενη συμφωνία που προέβλεπε άρση των περιορισμών για εξήντα ημέρες.

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