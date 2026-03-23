Επικοινωνία Βανς-Νετανιάχου για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συζήτησε τις προσπάθειες για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα (23/03) με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μια πηγή που έχει γνώση του τηλεφωνήματος αυτού.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Βανς και ο Νετανιάχου συζήτησαν επίσης τα στοιχεία μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

