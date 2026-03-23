Επικοινωνία Βανς-Νετανιάχου για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου

Τηλεφωνική επικοινωνία Βανς και Νετανιάχου για την έναρξη συνομιλιών με το Ιράν και τους όρους τερματισμού της πολεμικής σύρραξης.

Μπένιαμιν Νετανιάχου
Μπένιαμιν Νετανιάχου | Abir Sultan/Pool via AP
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συζήτησε τις προσπάθειες για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα (23/03) με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μια πηγή που έχει γνώση του τηλεφωνήματος αυτού.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Βανς και ο Νετανιάχου συζήτησαν επίσης τα στοιχεία μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

