Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν την Δευτέρα: Επίθεση σε Νετανιάχου από τον Τούρκο πρόεδρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ θα έχει την προσεχή Δευτέρα (04/01) ο Ταγίπ Ερντογάν όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (02/01).
«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για όσα έχει κάνει το Ισραήλ στη Γάζα.
«Οι πράξεις αυτού του Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Επειδή έχει προκαλέσει την οργή πολλών καταπιεσμένων ανθρώπων, από νέους έως ηλικιωμένους. Τα βάσανα αυτών των παιδιών δεν θα μείνουν ατιμώρητα» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
Όπως έκανε γνωστό, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ θα συζητήσουν για το ουκρανικό και την κατάσταση στην Παλαιστίνη.
