Επιμένει ο Λευκός Οίκος για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι - Τα «αγκάθια» και η στάση της Μόσχας

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται σύντομα να συναντηθούν για συνομιλίες ειρήνης. Αντίθετα, το Κρεμλίνο εμφανίζεται πολύ πιο επιφυλακτικό.

Ο Πούτιν έχει αποφύγει κάθε επαφή με τον Ζελένσκι για πάνω από 3,5 χρόνια πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, υποστηρίζει πως η στάση του Ρώσου προέδρου έχει αλλάξει και ότι μια προεδρική συνάντηση αποτελεί το «κλειδί» για την επίτευξη ειρήνης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη πως ο Πούτιν συμφώνησε να περάσει στην «επόμενη φάση» της ειρηνευτικής διαδικασίας — μια διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ επιθυμεί η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ιδανικά και νωρίτερα.

Ωστόσο, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έδωσε τελείως διαφορετικό στίγμα. Μιλώντας σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε πως οποιαδήποτε προεδρική σύνοδος πρέπει να προηγηθεί από μια «βήμα προς βήμα» διαδικασία χαμηλότερου επιπέδου συνομιλιών.

Αυτό αντικατοπτρίζει και την πάγια ρωσική θέση ότι οι δύο ηγέτες μπορούν να συναντηθούν μόνο για να υπογράψουν μια συμφωνία — όχι για να την διαπραγματευτούν.

Προς το παρόν, τα δύο μέρη παραμένουν πολύ μακριά από συμφωνία, ιδίως σε θέματα εγγυήσεων ασφαλείας και εδαφικών παραχωρήσεων. Ακόμα κι αν πραγματοποιηθεί συνάντηση, η ταχεία ειρηνευτική λύση που ελπίζει ο Τραμπ μοιάζει απίθανη.

Γιατί ο Πούτιν διστάζει να συναντήσει τον Ζελένσκι

Ο Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο με στόχο την αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο και, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας, έχει πραγματοποιήσει αρκετές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Ζελένσκι από τότε.

Αν και έχει σταματήσει να μιλά για «αποναζιστικοποίηση» ως επίσημο στόχο του πολέμου, ο Πούτιν φαίνεται απρόθυμος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, δίνοντάς του έτσι πολιτική ισοτιμία.

Πολλοί Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι ο Πούτιν δεν αναζητεί ειλικρινώς συμφωνία, αλλά απλώς κερδίζει χρόνο μέσω της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του Τραμπ.

Η δήλωση πρόθεσης για συνάντηση, χωρίς όμως δέσμευση για άμεση πραγματοποίησή της, φαίνεται να εξυπηρετεί αυτή τη στρατηγική.

Τι μορφή θα έχει η συνάντηση

Ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι προτίθεται να παραστεί στη συνάντηση, εφόσον το επιθυμούν τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, εξέφρασε δημοσίως την επιθυμία να παρευρίσκεται ο Τραμπ. Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ο Τραμπ άλλαξε στάση την Τρίτη, λέγοντας πως πρέπει πρώτα να γίνει διμερής συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, και στη συνέχεια — αν χρειαστεί — τριμερής σύνοδος.

Η Λέβιτ απέφυγε να σχολιάσει τι προκάλεσε την αλλαγή στη στάση του Τραμπ.

Μια διμερής συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν χωρίς την παρουσία του Τραμπ θα μπορούσε πιο εύκολα να αποτύχει ή να ακυρωθεί από πλευράς Πούτιν, χωρίς διεθνές κόστος.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Το Κίεβο επιμένει πως για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, θα χρειαστεί αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους του, ώστε να αποτραπεί μελλοντική ρωσική εισβολή.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εργάζονται αυτές τις μέρες πάνω σε ένα κοινό προσχέδιο πρότασης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη πως δεν θα υπάρξει αποστολή Αμερικανών στρατιωτών, αλλά η αμερικανική αεροπορική ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτρεπτικό μέσο.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με το Axios, είχε εμφανιστεί ανοιχτός στην ιδέα κάποιων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου στην Αλάσκα με τον Τραμπ.

Ωστόσο, το ρωσικό ΥΠΕΞ δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ότι απορρίπτει κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο παρουσίας στρατιωτικών δυνάμεων χωρών του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος.

Τα εδαφικά ζητήματα

Ο Πούτιν φέρεται να απαιτεί την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, και την παγίωση των σημερινών συνόρων σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Αυτό θα σήμαινε πως ο Ζελένσκι θα πρέπει να παραχωρήσει ουσιαστικά μεγάλες εκτάσεις της ανατολικής Ουκρανίας — κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο να δεχθεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει ζητήματα ελέγχου των εδαφών, εφόσον ο Πούτιν συμφωνήσει να συναντηθούν. Ωστόσο, έχει αποκλείσει κατηγορηματικά την οριστική παραχώρηση εδαφών.

«Ανταλλαγές εδαφών»

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το σενάριο λεγόμενων «ανταλλαγών εδαφών», όπου κάποιες περιοχές θα αναγνωρίζονται διεθνώς ως ουκρανικές, αλλά θα παραμείνουν de facto υπό ρωσικό έλεγχο. Μια τέτοια συμφωνία, ωστόσο, θα είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί η ουκρανική πλευρά.

