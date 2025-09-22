Επιμένει ο Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε αμετακίνητος στις θέσεις του σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, στο μήνυμά του για την εβραϊκή Πρωτοχρονιά (Ρος Χασανά).

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τόνισε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί με αποφασιστικότητα μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου, αφήνοντας σαφές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε επίσης ότι μέσω αυτής της πορείας θα ανοίξει και ο δρόμος για την επέκταση του «κύκλου της ειρήνης», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοεί.

שנה טובה לכל אזרחי ישראל - ביחד אנחנו חזקים וביחד אנחנו מנצחים 🇮🇱 pic.twitter.com/hDdM1pp2Qd — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 22, 2025

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 61 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 220 έχουν τραυματιστεί μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων.

