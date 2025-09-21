Αυστραλία, Καναδάς, και Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσαν πως αναγνωρίζουν επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης.

Μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης o Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σημείωσε ότι ο Καναδάς προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Λίγη ώρα αργότερα, και η Αυστραλία ανακοίνωσε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και η Βρετανία.

Ο Καναδάς, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, γίνεται η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Κάρνεϊ αναφέρει:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Και η Αυστραλία αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος

Η Αυστραλία ανακοίνωσε με την σειρά της ότι αναγνωρίζει επίσης ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρωθυπουργός λέει ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας κοινής προσπάθειας με τον Καναδά και τη Βρετανία και θα αποτελέσει «μια διεθνή προσπάθεια για μια λύση δύο κρατών».

My statement formally recognising the State of Palestine.

Παλαιστίνη: Η δήλωση του Κιρ Στάρμερ

«Μπροστά στον αυξανόμενο τρόμο στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο», τονίζει ο Κιρ Στάρμερ.

Στη συνέχεια, συνεχίζει λέγοντας ότι η στιγμή για την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης «έχει πλέον φτάσει».

«Έτσι, σήμερα, για να αναζωογονήσω την ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών, δηλώνω σαφώς, ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine.

ΟΗΕ: Εγκρίθηκε ψήφισμα για τη συμμετοχή της Παλαιστίνης στην 80η Σύνοδο

Εγκρίθηκε εχθές (19.09) το ψήφισμα στον ΟΗΕ, που επιτρέπει τη συμμετοχή της Παλαιστίνης στην 80η Συνόδου που θα φιλοξενήσει η Νέα Υόρκη.

Κατά της πρότασης ψήφισαν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατία του Παλάου, η Παραγουάη και το Ναουρού, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.