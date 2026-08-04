Επιμένει ο Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν - «Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν», απαντά η Τεχεράνη

Από τη μια ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι δειεξάπγονται διαπραγματεύσεις «αυτή τη στιγμή» με το Ιράν, από την άλλη η Τεχεράνη διαψεύδει.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος μάλιστα, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «τελευταία ευκαρία» που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει «καλή» συμφωνία, κατ’ αυτόν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο», διεμήνυσε.

Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπε ακόμα και «από αύριο», του στενού του Ορμούζ.

Νωρίτερα, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατακεραύνωνε μέσω Truth Social την «απίστευτη διπροσωπία» των ιρανών ηγετών, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται.

«Ζητάνε συνάντηση, μερικοί θα έλεγαν ‘εκλιπαρούν’, οι συνομιλίες αρχίζουν, προβλέπονται άλλες στο άμεσο μέλλον, και μετά λένε δημόσια και με περηφάνια ότι δεν έχουν καμιά συζήτηση», υποστήριξε ο μεγιστάνας σε μήνυμά του μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα διατάξει να «χτυπηθεί δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία, προτού ανακρούσει πρύμνα, ανακοινώσει πως ανέβαλε σχεδιαζόμενους μαζικούς βομβαρδισμούς σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η νέα μεταβολή του Ντόναλντ Τραμπ είναι πάγια τακτική του, κινείται συχνά τελευταία στο εκκρεμές από τις απειλές στις αναγγελίες συνομιλιών.

Με το Ομάν διαπραγματεύεται η Τεχεράνη

Τηγ ίδια στιγμή το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι οι συνομιλίες του είναι με το Ομάν.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούζ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ήδη την προηγουμένη, ο εκπρόσωπος αναφερόταν σε συμφωνία που κατ’ αυτόν μπορεί να κλειστεί σύντομα με το Ομάν, για να ανοίξει το θαλάσσιο πέρασμα καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, που έκλεισε ξανά de facto η Τεχεράνη αφού η καταρχήν συμφωνία με την Ουάσιγκτον, το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», έγινε κομματάκια με την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου.