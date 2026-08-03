Τραμπ ο «σοσιαλιστής»: «Οι πετρελαϊκές βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα, να δώσουν και στους πολίτες»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα σήμερα τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα» και ζητώντας να μειώσουν τις τιμές.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι εταιρείες ExxonMobil και Chevron ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή ότι τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

«Δεν μου αρέσει αυτό. Κερδίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα. Επωφελούνται από τις ελλείψεις και βγάζουν υπερβολικά πολλά», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ.

Ο Τραμπ...σοσιαλιστής

Διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος τάσσεται πάντα υπέρ της ελευθερίας του επιχειρείν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτές οι δύο εταιρείες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν.

«Όταν βλέπετε ότι μια εταιρεία έβγαλε τα δωδεκαπλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, θα έπρεπε να επιστρέψει ένα μέρος των κερδών στους πολίτες», επέμεινε, λέγοντας ότι «είναι προς το συμφέρον τους να μειώσουν τις τιμές στην αντλία».

Οι δύο εταιρείες έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα τα αποτελέσματά τους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η ExxonMobil διπλασίασε τα καθαρά κέρδη της, στα 14,5 δισεκ. δολάρια, ενώ η ανταγωνίστρια Chevron έβγαλε 12,1 δισεκ. δολάρια, ποσό πενταπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

Και οι δύο εταιρείες φρόντισαν πάντως να μην συνδέσουν την αύξηση των εσόδων τους με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.