Η Χαμάς συνέταξε επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να εγγυηθεί εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των μισών από τους 48 ομήρους που απομένουν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News, το οποίο επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ και πηγή που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα επιβεβαίωσε την είδηση στην εφημερίδα The Times of Israel, ωστόσο δεν είναι σαφές αν η επιστολή αναφερόταν στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς, ένα αίτημα του Ισραήλ που η τρομοκρατική οργάνωση έχει απορρίψει.

Η είδηση έρχεται την ώρα που η Χαμάς δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντεο με τον όμηρο Άλον Οχέλ και οι οικογένειες των αιχμαλώτων συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

Οι οικογένειες των ομήρων συναντήθηκαν επίσης με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του IDF, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τους είπε ότι πιέζει την κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επρόκειτο να συναντηθεί με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη την Τρίτη και σύμφωνα με πληροφορίες να παρουσιάσει για πρώτη φορά το δικό του σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Διαβάστε ακόμα: Ο παγκόσμιος χάρτης όσων αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος: Ποιοι είναι κατά - Διχασμένη η Ευρώπη

Σύμφωνα με το Fox News, η επιστολή της Χαμάς προς τον Τραμπ βρίσκεται επί του παρόντος στην κατοχή του μεσολαβητή Κατάρ και θα παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Οι ηγέτες της Χαμάς δεν έχουν υπογράψει ακόμη την επιστολή προς τον Τραμπ, αλλά ενδέχεται να το πράξουν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Channel 12, η οποία, σύμφωνα με το δίκτυο, είναι εξοικειωμένη με το περιεχόμενο της επιστολής.

Αξιωματούχοι ελπίζουν ότι η επιστολή θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, οι οποίες έχουν σταματήσει μετά την απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς από το Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με το Fox News.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, είχε υποβάλει τον Μάιο μια πρόταση που φαινόταν παρόμοια με αυτή της επιστολής της Χαμάς, με 60ήμερη εκεχειρία, εγγύηση από τον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες και την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων, που τότε ήταν 58.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να εξέφρασε την υποστήριξή του στη συμφωνία εκείνη την εποχή, αλλά η Χαμάς έθεσε νέες απαιτήσεις που, σύμφωνα με τον Witkoff, συνιστούσαν απόρριψη της πρότασης.

Ο Νετανιάχου δήλωσε έκτοτε ότι θα επιδιώξει μόνο μια συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, η οποία θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Witkoff δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν πλέον μόνο μια συνολική συμφωνία.