Επιτεύχθηκε ειρηνική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - 19 Ιουνίου η υπογραφή

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, έχει επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Υπενθυμίζεταί ότι καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή.

«Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπογραφή της πολυπόθητης συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στις 19 Ιουνίου.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την ανακοίνωση του Πακιστάν σύμφωνα με την οποία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Με την παρούσα εγκρίνω πλήρως το ελεύθερο και χωρίς τέλη άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα δίνω το πράσινο φως για την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, έγραψε σε πανηγυρικό τόνο: «Πλοία από κάθε γωνιά του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!».

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε έπειτα από τις επανειλημμένες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της ημέρας, στις οποίες εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα οριστικοποιούνταν την Κυριακή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τις δηλώσεις Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτιμούσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιούνταν την Κυριακή, ημέρα των γενεθλίων του, ωστόσο η ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό προκάλεσε ανησυχίες ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία.

Τι προβλέπει το πλαίσιο της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει σαφή δέσμευση από την πλευρά του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε έναν μηχανισμό επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής χαλάρωσής τους, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν εξετάζεται η παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Τεχεράνη.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε: «Ποτέ δεν με απασχόλησε η αλλαγή καθεστώτος. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα με την οποία διαπραγματευόμαστε και μέχρι στιγμής είναι η πιο λογική».

Αναφερόμενος στο ζήτημα του πυρηνικού υλικού του Ιράν, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το εξετάσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Θα ασχοληθούμε με το πυρηνικό υλικό όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Πιθανότατα μέσα στους επόμενους έναν ή δύο μήνες. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος βιασύνης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση δεν θεωρείται επικίνδυνη.

Η θέση του Ιράν

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι το Ιράν «ανάγκασε» τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη δική του ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι αναμένεται σύντομα επίσημη ανακοίνωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αποφασίστηκε ότι η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ θα ρυθμίζεται από το Ιράν σε συντονισμό με το Ομάν.