Επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και στο Ντουμπάι

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, χθες Δευτέρα (σ.σ. λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια (πάνω από 57 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν το έπληξε βλήμα στη δεξιά πλευρά, ανέφερε το UKMTO, επικαλούμενο αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το σκάφος.

Το πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι ασφαλές· μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση, πάντα κατά το UKMTO.

Εμπορικά πλοία έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στον Κόλπο και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η κίνηση στα Στενά, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει παραλύσει.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν σε αυτό το στάδιο.

Παράλληλα, πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό, το Al Salmi, υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο σκάφος και να ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum ⁠Corporation, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων KUNA τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν υπέστη την επίθεση και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως αυτό το στάδιο και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, πάντα κατά το KUNA.