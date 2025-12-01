Πρωτοφανή επίθεση από χάκερς σημειώθηκε στη Νότια Κορέα, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να παραβίασαν περισσότερες από 120 χιλιάδες κάμερες από σπίτια και επιχειρήσεις.

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως χρησιμοποίησαν το υλικό των βίντεο από τις κάμερες που περιείχαν ιδιωτικές στιγμές, κοινοποιώντας τες σε παράνομη σελίδα του εξωτερικού.

Η αστυνομία με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τις συλλήψεις την περασμένη Κυριακή 30 Νοεμβρίου, λέγοντας ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν αδύναμους κωδικούς πρόσβασης και άλλα τρωτά σημεία των IP καμερών γνωστών ως οικιακών καμερών που συχνά εγκαθίστανται για ασφάλεια ή για την παρακολούθηση της ασφάλειας παιδιών και κατοικίδιων.

Οι τοποθεσίες των καμερών που παραβιάστηκαν φέρεται να περιελάμβαναν ιδιωτικές κατοικίες αλλά και αίθουσες ψυχαγωγίας και άθλησης όπως αίθουσες καραόκε και στούντιο πιλάτες μέχρι και σε μια γυναικολογική κλινική.

Μια δήλωση που εξέδωσε η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας αποκάλυψε ότι οι τέσσερις ύποπτοι λειτουργούσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και δεν είχαν οργανωθεί σε κοινό κύκλωμα.

Ένας από τους υπόπτους κατηγορείται για την παραβίαση 63.000 καμερών και την παραγωγή 545 βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τα οποία στη συνέχεια πούλησε σε παράνομο ιστότοπο κερδίζοντας περίπου 35 εκατομμυρία γούον. Ένας άλλος φέρεται να χάκαρε 70.000 κάμερες και να πούλησε 648 βίντεο έναντι 18 εκατομμυρίων γουόν.

Μάλιστα, οι δύο κατηγορούμενοι υπολογίζεται ότι είναι υπεύθυνοι για περίπου το 62% των βίντεο που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο χρόνο σε έναν ιστότοπο που διένειμε παράνομα υλικό παραβίασης καμερών IP.

Η αστυνομία σύμφωνα με ο BBC, έχει προχωρήσει στο κλείσιμο αυτού του ιστότοπου και συνεργάζεται με ξένες υπηρεσίες προκειμένου να εντοπίσει τον διαχειριστή του. Έχει επίσης συλλάβει τρία άτομα που είναι ύποπτα ότι αγόρασαν και είδαν υλικό μέσω του ιστότοπου.

Οι αρχές έχουν ειδοποιήσει θύματα που εντόπισαν σε 58 τοποθεσίες, ενημερώνοντάς τα για το περιστατικό και παρέχοντας οδηγίες για την αλλαγή κωδικών πρόσβασης αλλά και την διαγραφή του περιεχομένου.

«Πάνω απ 'όλα, είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεσματικό για τους μεμονωμένους χρήστες που έχουν εγκαταστήσει κάμερες IP σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους να παραμένουν σε εγρήγορση και να αλλάζουν άμεσα και τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης», προειδοποίησε η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.