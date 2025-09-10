Επίθεση Ισραήλ στο Κατάρ: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως απόψε, την επομένη των πληγμάτων του Ισραήλ στο Κατάρ, ενημέρωσαν χθες Τρίτη διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας).

Όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα, το Αλγέρι υπέβαλε αίτημα να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την επιδρομή του Ισραήλ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς που συνεδρίαζαν στο Κατάρ, όπως είχαν αποκαλύψει διπλωματικές πηγές.

Η διπλωματία της Αλγερίας ζήτησε η έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ να γίνει σήμερα, διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης.