Επίθεση με drone σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων: Της Chevron το ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα

Τάνκερς ελληνικών συμφερόντων αποτέλεσαν επίθεσης» σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το ένα δεξαμενόπλοιο ήταν ναυλωμένο από τη Chevron.
Το γεγονός άνακοίνωσε η ίδια η εταιρία, τονίζοντας ωστόσο ότι το περιστατικό δεν έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες ή τις εξαγωγές της Tengizchevroil (TCO).
Όπως μεταφέρει ΣΚΑΙ, η εταιρεία έχει γενικά ενημερωθεί για αναφορές περιστατικών που αφορούν πλοία τα οποία κατευθύνονταν προς τις εγκαταστάσεις φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC), συμπεριλαμβανομένου και του δεξαμενόπλοιου που έχει ναυλωθεί από την ίδια την εταιρεία.
Επιπλέον, μέσα από επίσημη ανακοίνωση, η Chevron γνωστοποίησε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και ότι το πλοίο παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ έχει ήδη τεθεί σε πορεία προς το Νοβοροσίσκ.
