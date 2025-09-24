Επίθεση με drone των Χούθι στο Εϊλάτ του Ισραήλ: Αναφορές για δεκάδες τραυματίες

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), που εκτοξεύτηκε από ελεγχόμενη, από τους Χούθι, περιοχή της Υεμένης έπληξε την πόλη Εϊλάτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.
Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες «από τα θραύσματα», οι δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση, αναφέρει σχετικά το ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο νωρίτερα, αφού εντοπίστηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει την περιοχή, προερχόμενο από την Υεμένη, ανέφερε ο στρατός. «Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του», όμως «έπεσε στη ζώνη του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.
Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα drone στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων, στον παραθαλάσσιο δρόμο.
