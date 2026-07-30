Επίθεση με drones σε δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

Στόχος επίθεσης με drones έγιναν δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 30 Ιουλίου 2026, κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), ανοικτά του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Η διπλή επίθεση έληξε ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς μεταξύ των μελών των πληρωμάτων, ενώ δεν καταγράφηκε καμία διαρροή πετρελαίου ή θαλάσσια ρύπανση.

Βάσει των αναφορών που επικαλείται η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας MARISKS, το πρώτο χτύπημα αφορούσε το δεξαμενόπλοιο «NISSOS SIFNOS», συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου, το οποίο πλέει υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ. Το πλοίο επλήγη περίπου στις 01:48 ώρα Μόσχας, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία φόρτωσης αργού πετρελαίου της Tengizchevroil –στην οποία συμμετέχει η αμερικανική Chevron– στο σημείο πρόσδεσης Single Point Mooring 3. Από την επίθεση εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής πετρελαίου στο κατάστρωμα φορτίου, η οποία όμως κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης του CPC.

Το σκάφος παραμένει πλωτό και ασφαλές, το πλήρωμα δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια ή εκκένωση, ενώ οι εργασίες φόρτωσης ανεστάλησαν προσωρινά για την τεχνική εκτίμηση των ζημιών και τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.

Στην ίδια περιοχή δέχθηκε επίθεση και το δεξαμενόπλοιο «MARATHI», συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, το οποίο φέρει σημαία Νήσου του Μαν. Το περιστατικό σημειώθηκε εντός των ρωσικών χωρικών υδάτων, σε απόσταση περίπου έξι ναυτικών μιλίων από τις εγκαταστάσεις, την ώρα που το σκάφος κατευθυνόταν προς τον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του CPC για να ξεκινήσει τις εργασίες φόρτωσης.

Η διοίκηση του CPC επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει μέχρι στιγμής αναλυτικές λεπτομέρειες για την έκταση των υλικών ζημιών, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης.

Αυτό το διπλό χτύπημα κλιμακώνει περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας και των ενεργειακών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα. Η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή αυξάνει κατακόρυφα τους κινδύνους, τόσο για τη σωματική ακεραιότητα των ναυτικών, όσο και για την ομαλή διεκπεραίωση των φορτώσεων και τη μεταφορά πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.