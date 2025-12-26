Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία: 14 τραυματίες

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα της κεντρικής Ιαπωνίας σε επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών διευκρίνισε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ με την πληροφορία ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι «υγρό σε μορφή σπρέι» χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την επίθεση.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός ανθρώπου που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Από τους 14 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων από τις πλέον αυστηρές.

