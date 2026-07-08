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Επίθεση σε σχολείο στη Γερμανία: Αναφορές για αρκετούς τραυματίες - Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γερμανίας, μετά από επίθεση σε σχολείο, κατά την οποία αρκετοί τραυματίστηκαν, ενώ συνελήφθη και ο φερόμενος δράστης.

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Αστυνομία στη Γερμανία | Shutterstock
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Επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας στη Γερμανία έλαβε χώρα σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, καθώς αναφορές κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Αυτή την ώρα, γνωρίζουμε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Welfen Gymnasium. Ένας ύποπτος συνελήφθη», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ η αστυνομία της Βαυαρίας, καλώντας τον πληθυσμό να «αποφεύγει την περιοχή», χωρίς ωστόσο να δίνει διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης ή του περιστατικού.

«Ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους είναι ακόμα υπό διερεύνηση», πρόσθεσε η αστυνομία. Σε επικοινωνία του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Η Γερμανία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές, που έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα.

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