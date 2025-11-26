Επίθεση στο Λίβερπουλ: Ένοχος δήλωσε ο οδηγός που τραυμάτισε 130 οπαδούς

Ο Πολ Ντόιλ (Paul Doyle) δήλωσε ένοχος και στις 31 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πυκνό πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ, στην Αγγλία τον Μάιο.

Ο 54χρονος παραδέχτηκε επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση επεισοδίου, 17 απόπειρες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, εννέα κατηγορίες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση και τρεις κατηγορίες τραυματισμού με πρόθεση, στο Ποινικό Δικαστήριο του Λίβερπουλ.

Οι κατηγορίες αφορούν συνολικά 29 άτομα, ηλικίας από έξι μηνών έως 77 ετών.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης, σύμφωνα με το BBC, ο Ντόιλ κάθισε με σκυμμένο κεφάλι και ξέσπασε σε κλάματα καθώς άλλαζε τις δηλώσεις του, μιλώντας με τρεμάμενη φωνή και σκουπίζοντας συχνά τα δάκρυά του.

Λίβερπουλ: Η ημέρα της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι, χιλιάδες φίλαθλοι της Λίβερπουλ βρίσκονταν στην πόλη τη μέρα της επίθεσης, για να παρακολουθήσουν την παρέλαση που είχε ξεκινήσει στις 14:30 (ώρα Βρετανίας) στις 26 Μαΐου.

Το λεωφορείο της ομάδας είχε ήδη περάσει από τη λεωφόρο The Strand, στο τέλος της Water Street, και η εκδήλωση έφθανε προς το τέλος της, με τον κόσμο να αποχωρεί, όταν συνέβη το περιστατικό.

Περισσότεροι από 130 άνθρωποι δήλωσαν ότι τραυματίστηκαν, όταν ο Ντόιλ έπεσε με το Ford Galaxy Titanium που οδηγούσε πάνω στο πλήθος στη Water Street, λίγο μετά τις 18:00. Τα ντοκουμέντα που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος.

Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου και κατηγορήθηκε μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Το προφίλ του δράστη

Ο Ντόιλ – σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πρώην πεζοναύτης. Στο δικαστήριο βρέθηκαν συγγενείς του για να τον στηρίξουν.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου του Λίβερπουλ, Άντριου Μέναρι KC, του είπε πως είναι «αναπόφευκτο» ότι θα του επιβληθεί ποινή φυλάκισης «μεγάλης διάρκειας».

Η καταδίκη του ορίστηκε για τις 15 Δεκεμβρίου, στο ίδιο δικαστήριο.

