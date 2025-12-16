Επίθεση στο Σίδνεϊ: Κίνητρο «η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι σημείωσε χθες Δευτέρα ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, σημαντική ημέρα στο εβραϊκό εορτολόγιο, στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών το βράδυ προχθές Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.

Αυστραλία: Το χρονικό του μακελειού

Περίπου στις 6:47 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή, αστυνομικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε πυροβολισμούς που έπεσαν στο Archer Park, στην παραλία Bondi.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής της Χανουκά τη στιγμή των πυροβολισμών.

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ από μια γέφυρα εναντίον πλήθους σε μια εβραϊκή εκδήλωση.

Ένας περαστικός, ο 43χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος φρούτων Ahmed al Ahmed, ακινητοποίησε και αφόπλισε έναν από τους δράστες των πυροβολισμών στην παραλία Bondi.

15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου κοριτσιού. Οι νεκροί είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 87 ετών

Άμεση ήταν και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, με παγκόσμιους ηγέτες να στέλνουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και «αντισημιτική». Επαίνεσε τον «πολύ γενναίο» άνδρα που αντιμετώπισε έναν από τους ενόπλους.

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι αυτός και η βασίλισσα Καμίλα ήταν «σοκαρισμένοι και λυπημένοι». Ο Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς «αηδιαστικούς».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την υπόθεση «εν ψυχρώ δολοφονία», επισημαίνοντας ότι είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τον Άντονι Αλμπανέζε για τον αυξανόμενο αντισημιτισμό στην Αυστραλία.