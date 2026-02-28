Μενού

Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν: Για προληπτικό χτύπημα κάνει λόγο ο υπουργός άμυνας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν. Ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Reader symbol
Newsroom
Επίθεση του Ισραήλ στην τεχεράνη
Επίθεση του Ισραήλ στην Τεχεράνη | AP
  • Α-
  • Α+

Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας.

Όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη ακούγονται εκρήξεις.  Άγνωστη προς το παρόν η αιτία τους.

Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ