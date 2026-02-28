Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν: Για προληπτικό χτύπημα κάνει λόγο ο υπουργός άμυνας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας.
Όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη ακούγονται εκρήξεις. Άγνωστη προς το παρόν η αιτία τους.
Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA.
Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.
