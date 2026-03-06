Έπσταϊν: Νέα μαρτυρία γυναίκας αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά ως ανήλικη

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του Έπσταϊν, καθώς το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πρόσθετα έγγραφα του FBI που περιγράφουν συνεντεύξεις με μια γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά αφού του τη σύστησε στον σεξουαλικό παραβάτη ως ανήλικη.



Η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων εγγράφων έρχεται μετά την αποκάλυψη του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης NPR, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέκρυπτε ορισμένα αρχεία που σχετίζονταν με ισχυρισμούς εναντίον του Αμερικανού προέδρου.



Τα έγγραφα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων δημοσιεύσεων αρχείων που είχαν επιβληθεί από το Κογκρέσο και αφορούσαν τον Έπσταϊν, επειδή είχαν χαρακτηριστεί λανθασμένα ως «διπλά αντίγραφα», αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.



Από την άλλη, οι Δημοκρατικοί ερευνούν τον χειρισμό των αρχείων του Έπσταϊν από την κυβέρνηση Τραμπ.

Τι ισχυρίστηκε η γυναίκα

Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, (06/03), περιλαμβάνουν περιγραφές πολλαπλών καταθέσεων υπό τη διεύθυνση του FBI το 2019, μια εκ των οποίων της γυναίκας που ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά, τόσο από τον Έπσταϊν όσο και από τον Τραμπ, όσο ήταν από 13 μέχρι 15 ετών.



Σε μια συνέντευξή της, η γυναίκα είπε ότι ο Έπσταϊν την πήγε «είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Νιου Τζέρσεϊ» και τη σύστησε στον Τραμπ. Είπε στους ερευνητές ότι δάγκωσε τον Τραμπ καθώς προσπαθούσε να την αναγκάσει να του κάνει στοματικό σεξ.



Η γυναίκα εξομολογήθηκε ότι αυτή και άτομα κοντά της λάμβαναν απειλές μέσω τηλεφώνου όλα αυτά τα χρόνια, που απαιτούσαν τη σιωπή της, τα οποία πίστευε ότι σχετίζονταν με τον Έπσταϊν.



Ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία σχετικά με τους ισχυρισμούς για τον Έπσταϊν, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ορισμένα από τα έγγραφα που έχει δημοσιεύσει «περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».



Την Τετάρτη, μια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε την κλήτευση της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.