Επικό μπέρδεμα στους Αταίριαστους: Δεν πέτυχαν ούτε μια πόλη καλεσμένων - «Γελάει η αρχισυνταξία αλλά φταίει»

Ένα επικό μπέρδεμα των δύο παρουσιαστών της εκπομπής «Αταίριαστοι» προκάλεσε γέλια σε όλο το πλατό, καθώς ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας τα «έκαναν μαντάρα» με τις πόλεις των καλεσμένων τους.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή της Παρασκευής, (06/03) οι δύο παρουσιαστές, στην προσπάθεια τους να συνδεθούν τηλεφωνικά με δύο καλεσμένους για να μιλήσουν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να τους παρουσιάσουν στο τηλεοπτικό κοινό, έκαναν και τις δύο φορές λάθος για τις πόλεις που βρίσκονται.

«Είναι στο Κατάρ ο κύριος Πλακούδας» είπαν αρχικά, με τον καλεσμένο να τους διορθώνει ότι βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, ενώ για το δεύτερο είπαν ότι βρισκόταν στην Κύπρο, ενώ εκείνος ήταν στην Αθήνα.

«Η αρχισυνταξία έχει μπερδευτεί λίγο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» είπε αμέσως μετά ο κ. Κούτρας με χιούμορ στην προσπάθεια του να καλύψει το πρώτο λάθος, ενώ ο κ. Ντσούνος πρόσθεσε: «Κοροϊδεύουν, αυτοί που το προκαλούν».