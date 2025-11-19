Επστάιν: «Το πέος του ήταν μικροσκοπικό, παραμορφωμένο, είχε σχήμα λεμονιού» λέει θύμα του

Μια ακόμη αποκαλυπτική μαρτυρία για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν δημοσιοποιείται, αυτή τη φορά από τη Ρίνα Ο, μία από τις γυναίκες που εδώ και χρόνια δηλώνουν ότι υπήρξαν θύματά του. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη δημοσιογράφο και εκδότρια Τίνα Μπράουν, η 46χρονη υποστήριξε ότι ο Επστάιν είχε «ιδιαίτερα παραμορφωμένα» γεννητικά όργανα, περιγράφοντας μια σοβαρή δυσμορφία που, όπως είπε, έχει αναφερθεί και σε άλλες καταθέσεις.

Σύμφωνα με όσα είπε, το πρόβλημα ήταν εμφανές και το πέος του Επστάιν ήταν πολύ μικρού μεγέθους, κάτι που, κατά τη δική της άποψη, ενδέχεται να συνδεόταν με την προβληματική και βίαιη συμπεριφορά του.

Κάποιοι το είχαν περιγράψει ως ωοειδές, όμως εκείνη θεωρεί ότι είχε περισσότερο σχήμα λεμονιού και ήταν πολύ μικρό ακόμη και σε πλήρη στύση, περίπου πέντε εκατοστά.

Η Ρίνα Ο ισχυρίζεται πως ο Επστάιν και η Γκισλέιν Μάξγουελ την προσέγγισαν ήδη από το 2000, παρουσιάζοντας ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό της έργο, ώστε να την εντάξουν στο περιβάλλον τους. Η ίδια αναφέρει ότι στη συνέχεια βρέθηκε μάρτυρας της σκοτεινής και δυσλειτουργικής σχέσης των δύο, την οποία περιγράφει ως «περίεργη» και γεμάτη ένταση.

«Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να είχαν ρομαντική σχέση», σημείωσε. «Ο τρόπος που μιλούσαν, οι ειρωνείες, οι καυγάδες… όλα έδειχναν μια τοξική δυναμική».

Η νέα αυτή μαρτυρία προστίθεται στο ήδη σύνθετο και σκοτεινό παζλ γύρω από την υπόθεση Επστάιν.

Η υπόθεση παραμένει μια από τις πιο περίπλοκες και αινιγματικές των τελευταίων δεκαετιών, καθώς πολλά στοιχεία που αφορούν πιθανούς συνεργούς, διασυνδέσεις και πιθανές παραλείψεις των αρχών παραμένουν μη προσβάσιμα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ προχώρησε την Τρίτη (18.11.2025) σε μια καθοριστική ψηφοφορία, εγκρίνοντας τη δημοσιοποίηση των αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Το νομοσχέδιο αναμένεται τώρα να εξεταστεί από τη Γερουσία, πριν οδηγηθεί στο γραφείο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή.