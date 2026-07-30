Επτά αγνοούμενοι μετά από κατάρρευση κτιρίου στη Σικελία - Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Επτά άτομα αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA.
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.
«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
- «Σα δεν ντρέπεστε» – Ξεσπά ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα γυαλιά Meta: «Είναι δικά μου - Μου αρέσουν»
- Ιός του Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι σε μία εβδομάδα – Οι περιοχές της Αττικής στο «κόκκινο»
- Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Παραδίδει μαθήματα καλοκαιρινού στυλ στη Μύκονο με ροζ μπικίνι
- Θρήνος στον Εθνικό Αστέρα: Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.