Έρευνα για την πλατφόρμα Vinted: Καταγγελίες για διαφήμιση σεξουαλικού περιεχομένου και επίσκεψη στο Onlyfans

Έρευνα εις βάρος της πλατφόρμας μεταπώλησης ρούχων Vinted, έχουν ανοίξει γαλλικές αρχές, καθώς φαίνεται πως ορισμένοι λογαριασμοί χρηστών χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση σεξουαλικού περιεχομένου, όπως δήλωσε ο επίτροπος της χώρας για την προστασία των παιδιών.

Το γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο L’Informé και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένοι χρήστες δημοσίευαν καταχωρίσεις για εσώρουχα ή μαγιό ως τρόπο προσέλκυσης επισκεψιμότητας σε ιστότοπους για ενήλικες όπως το OnlyFans.

Ορισμένα προφίλ περιλάμβαναν επίσης στοιχεία επικοινωνίας που ενθάρρυναν την επικοινωνία μέσω WhatsApp ή Telegram.

Αν και η δραστηριότητα αυτή παραβιάζει τους κανόνες της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πλατφόρμας μεταπώλησης ρούχων με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας, η επίτροπος της Γαλλίας για θέματα νεολαίας, παιδικής ηλικίας και οικογένειας Σάρα Ελ Χαϊρί δήλωσε την Κυριακή (16/11) ότι υπέβαλε καταγγελία στην Arcom, την εθνική ρυθμιστική αρχή για το διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 2024, οι διαδικτυακές πλατφόρμες που προσφέρουν περιεχόμενο για ενήλικες στη Γαλλία υποχρεούνται να εφαρμόζουν συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας.

Σε σχόλιό της προς το AFP, η Vinted δήλωσε ότι διατηρεί «πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες σεξουαλικής φύσης ή την προώθηση σεξουαλικών υπηρεσιών».

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι έχει περισσότερα από 23 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη στη Γαλλία και ότι χρησιμοποιεί «προληπτικά εργαλεία ανίχνευσης για τον εντοπισμό ύποπτων συμπεριφορών, όπως ανάρμοστα σχόλια, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει οποιονδήποτε παρατηρεί σχετικό περιεχόμενο να το αναφέρει».