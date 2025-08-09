Γυναίκες καταγγέλλουν ολοένα και περισσότερες «ανατριχιαστικές» εμπειρίες στο Vinted, καθώς τρολ και «κλέφτες εικόνων» στοχεύουν τον ιστότοπο μεταπώλησης ρούχων, αναφέρει σχετικά ο Guardian σε άρθρο για την εταιρεία από τη Λιθουανία.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι χρήστες του Vinted προειδοποιούν, μεταξύ άλλων, πως οι εικόνες τους μπορεί χρησιμοποιηθούν -παρά τη θέλησή τους- σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση σεξουαλικής παρενόχλησης κάτω από τις αναρτήσεις τους.

Η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο για πραγματικό ή ψεύτικο ερωτικό περιεχόμενο είναι γνωστή εδώ και καιρό, αλλά τα θύματα και οι υποστηρικτές τους λένε ότι οι δράστες φαίνεται να έχουν στοχεύσει το Vinted με στοχευμένες εκστρατείες.

Women call out ‘creepy’ experiences on Vinted as trolls and image thieves target site | Sexual harassment | The Guardian https://t.co/dlBEtnYdTO — Belle & MrB (@bellewitch66) August 9, 2025

Vinted: Η αλλαγή που δεν περίμενε κανείς

Η λιθουανική εταιρεία για την αγορά, πώληση και αρχικά ανταλλαγή μεταχειρισμένων και καινούργιων ρούχων, που ιδρύθηκε το 2008, έχει εξελιχθεί στον πιο επιτυχημένο ιστότοπο του είδους της στην Ευρώπη, με περισσότερους από 65 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.

Η δημοτικότητά της, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων γυναικών, φαίνεται να το έχει καταστήσει πόλο έλξης για μισογύνηδες τρολ, «κλέφτες εικόνων» και για ανεπιθύμητο σεξουαλικό περιεχόμενο, περιγράφει ο Guardian στο ίδιο άρθρό του.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, έχει σημειωθεί πρόσφατα κύμα καταγγελιών, που οδήγησε τα μέσα ενημέρωσης να εξετάσουν προσεκτικά τον ιστότοπο, καθώς χρήστες στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βρετανία έχουν επίσης αναφέρει προβλήματα.

Μια νεαρή χρήστης του Vinted με το όνομα Mina δημοσίευσε τον περασμένο μήνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την τραυματική της εμπειρία και προειδοποίησε τους άλλους. Η ανάρτησή της στο Instagram έχει προβληθεί περισσότερες από 1,7 εκατομμύρια φορές και συνοδεύεται από την έκκληση: «Παρακαλώ μοιραστείτε την, ώστε να την δουν πολλές γυναίκες!»

Στο συγκινητικό βίντεο, η Mina είπε ότι οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στο Vinted είχαν προφανώς αντιγραφεί και στη συνέχεια αναρτηθεί σε «ιστότοπους με πορνογραφικό περιεχόμενο». Είπε ότι μια αναζήτηση στο Google με το όνομά της έφερνε τώρα συνδέσμους προς αυτό το περιεχόμενο, ακριβώς τη στιγμή που έψαχνε για δουλειά.

Με πληροφορίες από Guardian