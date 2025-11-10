Έρευνα στο Βατικανό: Φρουρός φέρεται να έφτυσε Εβραίες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Ένα μέλος της Ελβετικής Φρουράς του Βατικανού – του μικρότερου στρατού στον κόσμο, γνωστού για τον ρόλο του στην προστασία του Πάπα – βρίσκεται στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας.

Ο λόγος; Φερόμενη χειρονομία φτυσίματος προς δύο Εβραίες γυναίκες, κατά την είσοδό τους στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στις 29 Οκτωβρίου.

Το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά πριν από τη γενική ακρόαση, όπου ο νέος Πάπας Λέων καταδίκασε δημόσια τον αντισημιτισμό.

Οι καταγγελίες των γυναικών

Σύμφωνα με το the guardian, η συγγραφέας και θεατρική σκηνοθέτης Michal Govrin, μαζί με τη Vivian Liska – διευθύντρια του Ινστιτούτου Εβραϊκών Σπουδών στην Αμβέρσα – κατήγγειλαν ότι ο φρουρός τις υποδέχθηκε με σφυρίγματα και τη φράση «les juifs» (οι Εβραίοι), εκφράζοντας περιφρόνηση. Όταν τον αμφισβήτησαν, εκείνος φέρεται να έφτυσε προς το μέρος τους.

Οι δύο γυναίκες ήταν μέλη εβραϊκής αντιπροσωπείας που συμμετείχε στην εκδήλωση για την 60ή επέτειο της Nostra aetate, της ιστορικής διακήρυξης του 1965 που άλλαξε τις σχέσεις της Καθολικής Εκκλησίας με τις μη χριστιανικές θρησκείες.

Η αντίδραση της Ελβετικής Φρουράς

Ο λοχαγός Ελία Τσινότι, εκπρόσωπος της Φρουράς, επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, «όπως είναι η συνήθης διαδικασία», ώστε να διασφαλιστεί ο επαγγελματισμός των μελών. Παράλληλα, τόνισε ότι το σώμα «αποστασιοποιείται πλήρως από οποιαδήποτε μορφή αντισημιτισμού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε όταν κάποιος ζήτησε φωτογραφία με τους φρουρούς, γεγονός που οδήγησε σε παρεξήγηση.

Κατά την ακρόαση, ο Πάπας Λέων υπενθύμισε ότι η Nostra aetate είχε ως πρώτο στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τον εβραϊκό κόσμο. Τόνισε ότι η Εκκλησία «καταδικάζει το μίσος, τους διωγμούς και κάθε μορφή αντισημιτισμού, ανεξαρτήτως εποχής και προέλευσης».