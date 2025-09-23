Έρευνες για τον πατέρα του Έλον Μασκ - Κατηγορίες για κακοποίηση πέντε ανηλίκων

Παρότι ο Έλον Μασκ έχει καταστήσει μεγάλο μέρος της ζωής του δημόσιο, ένα κεφάλαιο παρέμενε για χρόνια σιωπηλό: η βαθιά και μακροχρόνια αποξένωση από τον πατέρα του, Έρολ Μασκ.

Σύμφωνα με νέα έρευνα των New York Times, η αιτία αυτής της ρήξης δεν είναι απλώς προσωπική ή συναισθηματική, αλλά συνδέεται με ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό - σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που βαραίνουν τον πατέρα του.

Οι καταγγελίες και η χρονική διαδρομή

Οι κατηγορίες αφορούν πέντε παιδιά και θετά παιδιά, τα οποία φέρεται να κακοποιήθηκαν σε Νότια Αφρική και Καλιφόρνια. Η πρώτη μαρτυρία χρονολογείται από το 1993, όταν η τότε τετράχρονη θετή κόρη του Έρολ Μασκ ανέφερε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει.

Δέκα χρόνια αργότερα, η ίδια ισχυρίστηκε ότι τον είχε πιάσει να μυρίζει τα εσώρουχά της.

Επιπλέον, μέλη της οικογένειας τον κατηγόρησαν για κακοποίηση δύο βιολογικών του κόρων και ενός θετού γιου. Το 2023, μια νέα καταγγελία ήρθε στο φως, όταν ο πεντάχρονος γιος του φέρεται να είπε σε συγγενείς και κοινωνική λειτουργό ότι ο πατέρας του είχε αγγίξει τους γλουτούς του.

Δικαστικές εξελίξεις και αστυνομικές έρευνες

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, σύμφωνα με δικαστικά και αστυνομικά αρχεία, έχουν ξεκινήσει τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει καταδίκη εις βάρος του Έρολ Μασκ, ο οποίος σήμερα είναι 79 ετών.

Η οικογενειακή αυτή τραγωδία έχει επηρεάσει βαθιά τον Έλον Μασκ, ο οποίος, παρά την επιχειρηματική του επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένει συναισθηματικά συνδεδεμένος με τη Νότια Αφρική - τόπο γέννησής του και κατοικίας του πατέρα του.

Πολλοί συγγενείς έχουν απευθυνθεί στον Έλον Μασκ για βοήθεια. Το 2010, ένας συγγενής του έγραψε μια πεντασέλιδη επιστολή, ζητώντας την παρέμβασή του. Αν και δεν είναι σαφές αν ο ίδιος διάβασε την επιστολή, ένας βοηθός του απάντησε σε μέλος της οικογένειας.

Ο Μασκ έχει προσφέρει οικονομική στήριξη σε πρώην μητριά και δύο ετεροθαλείς αδελφές.

Σε ερωτήσεις των New York Times, ο Έρολ Μασκ αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι συγγενείς «έβαλαν τα παιδιά να πουν ψέματα» με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα από τον Έλον Μασκ. Παράλληλα, δήλωσε ότι διατηρεί καλή σχέση με τον γιο του.

