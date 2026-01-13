Τη στιγμή που το Ιράν «φλέγεται» και οι πολυήμερες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις συνεχίζονται, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή για αύριο Τετάρτη (14/1).

Ο λόγος, για τον Ερφάν Σολτάνι (Erfan Soltani) , έναν 26χρονο διαδηλωτή ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί μετά τις μαζικές συλλήψεις στο Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη από τις αρχές, την περασμένη εβδoμάδα.

This is how the Islamic Republic crushes dissent:



Shut down the internet.

Kill protesters in the streets.

Start rapid executions to terrorize society into silence.



Erfan Soltani was arrested on Saturday January 10, 2026.

He was sentenced to death without access to a lawyer or… pic.twitter.com/lcaiPEmHiu — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 12, 2026

Συγκεκριμένα, σε δήλωση που ήρθε στο φως χθες, προσθέτει ότι «αντιμετωπίζει την επικείμενη εκτέλεση της θανατικής ποινής μετά από μια ταχεία και αδιαφανή δικαστική διαδικασία».

Η Hengaw (ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων) αναφέρει ότι, ενώ η οικογένεια του διαδηλωτή έχει ενημερωθεί για την επικείμενη εκτέλεση, «σκόπιμα δεν έχει ενημερωθεί» για τη δικαστική διαδικασία.

Οι ισχυρισμοί της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζουν μια προφανή ταχεία αλλαγή που επιδιώκει το καθεστώς όσον αφορά τη νομική τιμωρία των διαδηλωτών.

Μια από τους πολλούς δημοσιογράφους - ακριβιστές στο Ιράν σημειώνει: «Ο λαός του Ιράν χρειάζεται βοήθεια. Το καθεστώς τους σκοτώνει με κάθε δυνατό μέσο».