Τη στιγμή που το Ιράν «φλέγεται» και οι πολυήμερες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις συνεχίζονται, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή για αύριο Τετάρτη (14/1).
Ο λόγος, για τον Ερφάν Σολτάνι (Erfan Soltani) , έναν 26χρονο διαδηλωτή ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί μετά τις μαζικές συλλήψεις στο Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη από τις αρχές, την περασμένη εβδoμάδα.
Συγκεκριμένα, σε δήλωση που ήρθε στο φως χθες, προσθέτει ότι «αντιμετωπίζει την επικείμενη εκτέλεση της θανατικής ποινής μετά από μια ταχεία και αδιαφανή δικαστική διαδικασία».
Η Hengaw (ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων) αναφέρει ότι, ενώ η οικογένεια του διαδηλωτή έχει ενημερωθεί για την επικείμενη εκτέλεση, «σκόπιμα δεν έχει ενημερωθεί» για τη δικαστική διαδικασία.
Οι ισχυρισμοί της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζουν μια προφανή ταχεία αλλαγή που επιδιώκει το καθεστώς όσον αφορά τη νομική τιμωρία των διαδηλωτών.
Μια από τους πολλούς δημοσιογράφους - ακριβιστές στο Ιράν σημειώνει: «Ο λαός του Ιράν χρειάζεται βοήθεια. Το καθεστώς τους σκοτώνει με κάθε δυνατό μέσο».
- Σε αυτό το σημείο ανοίγει το γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπέθ - Πόσο θα είναι η μηνιαία συνδρομή
- Ερφάν Σολτάνι: Ποιος είναι ο 26χρονος διαδηλωτής που θα εκτελεστεί αύριο στο Ιράν
- Μαρία Καρυστιανού: Η φόρα, το ευαγγέλιο και ένας ελληνικότατος κίνδυνος
- Gio Kay: Ποιος είναι ο παίκτης του Survivor που κάνει one man show και «κουβαλάει» τα τηλεοπτικά νούμερα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.