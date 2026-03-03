Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε επίσημα η αιτία θανάτου του

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν, ανακοινώθηκε επίσημα η αιτία που έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός στα 53 του χρόνια.
Ο ηθοποιός των Grey's Anatomy και Euphoria πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του που ελήφθη από το PEOPLE. Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) είναι η υποκείμενη αιτία θανάτου.
Ο Ντέιν είχε εξομολογηθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2025 την κατάσταση της υγείας του στο People, λέγοντας: «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω στο πλευρό μου την αγαπημένη μου οικογένεια καθώς πορευόμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο».
«Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στα γυρίσματα της σειράς Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και τη δική μου αυτή την περίοδο», πρόσθεσε.
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Το δραματικό τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη, η θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ και πόσο πραγματικά κινδυνεύει η Σούδα
- Γλυφάδα: 24χρονος «κάρφωσε» στυλό στο πρόσωπο ενός 38χρονου μέσα σε λεωφορείο
- Σειρήνες στην Κύπρο και ένας κόσμος όπου τίποτα δεν είναι πια αδιανόητο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.