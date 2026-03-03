Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε επίσημα η αιτία θανάτου του

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν, ανακοινώθηκε επίσημα η αιτία που έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός στα 53 του χρόνια.



Ο ηθοποιός των Grey's Anatomy και Euphoria πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του που ελήφθη από το PEOPLE. Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) είναι η υποκείμενη αιτία θανάτου.

Ο Ντέιν είχε εξομολογηθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2025 την κατάσταση της υγείας του στο People, λέγοντας: «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω στο πλευρό μου την αγαπημένη μου οικογένεια καθώς πορευόμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο».

«Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στα γυρίσματα της σειράς Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και τη δική μου αυτή την περίοδο», πρόσθεσε.

After 'Grey's Anatomy' alum Eric Dane died following a battle with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) at age 53, his official cause of death has been confirmed. https://t.co/ge1hB5nZoy pic.twitter.com/juA5tRvBSX — E! News (@enews) March 3, 2026