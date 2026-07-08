Ερντογάν για F-35: «Ο Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος» - Το σχόλιο για Νετανιάχου

Σκληρή κριτική άσκησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του NATO για το casus belli.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, αρχικά, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα έθεσε τα θεμέλια ενός ισχυρότερου ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι η Τουρκία φιλοξένησε μια «Ιστορική Σύνοδο Κορυφής» και ότι «η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ήταν πολύ εμφανής στη συνάντηση».

Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε για τις τοποθετήσεις αρχικά του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ο Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος», όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ.

Την ίδια στιγμή, για το ίδιο θέμα, για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συμπλήρωσε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου».

Και έκλεισε, επαναλαμβάνοντας ότι: «Η αντίθεση του Ισραήλ και της Ελλάδας στην αγορά των F-35 από την Τουρκία «δεν έχουν θέση στον κόσμο μου», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις, δεν δίστασε να αναφερθεί και στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας, τονίζοντας ότι η Τουρκία «είναι έτοιμη να βοηθήσει για να τερματίσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο».