Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν.

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις χειρότερες ταραχές που έχουν σημειωθεί τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι εκτιμά την ειρήνη και τη σταθερότητα της γειτονικής χώρας και ότι το να δωθούν λύσεις στα προβλήματα χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση είναι προς όφελος και της Τουρκίας.