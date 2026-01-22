Μενού

Ερντογάν: Τηλεφωνική συνομιλία με Πεζεσκιάν - «Η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν»

Ο Ρετζέπ Τγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν.

Reader symbol
Newsroom
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | AP Photos
  • Α-
  • Α+

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν.

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις χειρότερες ταραχές που έχουν σημειωθεί τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι εκτιμά την ειρήνη και τη σταθερότητα της γειτονικής χώρας και ότι το να δωθούν λύσεις στα προβλήματα χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση είναι προς όφελος και της Τουρκίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ