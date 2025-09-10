«Έσβησαν» το έργο του Banksy έξω από τα Δικαστήρια του Λονδίνου

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με την τοποθέτηση λαμαρίνας γύρω από τη νέα τοιχογραφία, οι Αρχές του Λονδίνου «ξαναχτύπησαν» αφαιρώντας το νέο γκράφιτι του Banksy στην πλευρά του κτιρίου του Βασιλικού Δικαστηρίου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα (10/9) οι Αρχές έσβησαν από τον τοίχο τη νέα τοιχογραφία του Banksy, η οποία απεικονίζει έναν δικαστή να επιτίθεται σε έναν διαδηλωτή, με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις των μελών της Palestine Action.

Το γκράφιτι, που απεικονίζει έναν διαδηλωτή να κρατά μια λευκή πινακίδα με κόκκινη μπογιά, ενώ ένας δικαστής που φοράει παραδοσιακή τήβεννο και περούκα κρατά ένα σφυρί πάνω από το κεφάλι του, εμφανίστηκε στον εξωτερικό τοίχο του Queen's Building τη Δευτέρα.

BREAKING: They're scrubbing @banksy



The court is erasing Banksy's mural just like it's erasing our right to protest. pic.twitter.com/9PSKYcI2Dy — Good Law Project (@GoodLawProject) September 10, 2025

Καλύφθηκε αμέσως από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία απέκλεισε την περιοχή με μεταλλικές πύλες, καθώς το πλήθος συγκεντρώθηκε για να τραβήξει φωτογραφίες.

Οι αστυνομικοί παρέμειναν στη θέση τους την Τετάρτη το πρωί, ενώ οι εργάτες χρησιμοποίησαν χημικά για να καθαρίσουν το γκράφιτι, προς απογοήτευση των περαστικών.

Η αφαίρεσή του έρχεται μετά την επιβεβαίωση από την αστυνομία ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για «πρόκληση ζημιών», πράγμα που σημαίνει ότι ο Banksy, ο οποίος παραμένει ανώνυμος για περισσότερα από 25 χρόνια, θα μπορούσε να αποκαλυφθεί αν οδηγηθεί στο δικαστήριο.

Με πληροφορίες από LBC